Hallaron muertos al actor Gene Hackman y a su esposa

Nuevo México. El legendario actor estadounidense Gene Hackman, ganador de dos premios Oscar y uno de los intérpretes más versátiles y respetados de Hollywood, fue hallado muerto a los 95 años junto a su esposa, la pianista Betsy Arakawa, de 63 años, en su residencia de Santa Fe, Nuevo México.

La policía local confirmó el fallecimiento de la pareja, así como el de su perro, aunque no se han revelado detalles sobre las circunstancias del deceso.

“Todo lo que puedo decir es que estamos en medio de una investigación preliminar de muerte, esperando la aprobación de una orden de registro”, dijo la Policía el miércoles por la noche, antes de que su agencia identificara oficialmente a la pareja.

“Quiero asegurar a la comunidad y al vecindario que no hay peligro inmediato para nadie”, agregó.

Hackman, cuyo nombre real era Eugene Allen Hackman, cumplió 95 años el pasado 30 de enero. Nacido en San Bernardino, California, durante la Gran Depresión y criado en Danville, Illinois, el actor vivió una infancia marcada por la adversidad. Su padre lo abandonó cuando tenía 13 años, y su madre falleció en un incendio antes de que él alcanzara el éxito. A los 16 años, mintió sobre su edad para alistarse en la Marina de Estados Unidos, una experiencia que describió como difícil pero formativa.

La estrella se trasladó a Santa Fe en la década de 1980 y se le veía a menudo por la ciudad en sus primeras décadas en la ciudad. Fue miembro del consejo del Museo Georgia O’Keeffe en la década de 1990 y pronunció un discurso cuando el museo abrió sus puertas en 1997, según un reportaje publicado en The New Mexican.

Hackman alcanzó la fama con su papel del detective Jimmy “Popeye” Doyle en The French Connection (1971), por el que ganó su primer Oscar a mejor actor. La película, dirigida por William Friedkin, es recordada por su icónica persecución en automóvil por las calles de Nueva York. Dos décadas después, obtuvo un segundo premio de la Academia como mejor actor de reparto por su interpretación del despiadado sheriff “Little Bill” Daggett en Unforgiven (1992), cinta dirigida por Clint Eastwood.

A lo largo de cinco décadas de carrera, Hackman participó en más de 80 películas y recibió cuatro nominaciones adicionales a los Oscar. Su talento fue reconocido por cineastas como Alan Parker, quien afirmó que Hackman estaba en la lista de actores con los que cualquier director desearía trabajar.

Entre sus papeles más memorables se encuentran el experto en vigilancia Harry Caul en The Conversation (1974), el ex alguacil en Mississippi Burning (1988) y el excéntrico patriarca Royal Tenenbaum en The Royal Tenenbaums (2001), por el que ganó un Globo de Oro.

De raíces humildes a la cima del cine

Tras dejar el ejército, Hackman exploró diversos oficios antes de descubrir su vocación en la actuación. Estudió en la Pasadena Playhouse en California, donde fue considerado “poco prometedor” junto a su amigo Dustin Hoffman. Sin embargo, su perseverancia lo llevó a Broadway, donde debutó en Any Wednesday, lo que le abrió las puertas del cine.

Su primer papel destacado llegó en Bonnie and Clyde (1967), donde interpretó a Buck Barrow, el hermano del personaje de Warren Beatty, obteniendo su primera nominación al Oscar. Posteriormente, fue nominado nuevamente por I Never Sang for My Father (1970).

Hackman evitó el estrellato tradicional de Hollywood, priorizando la calidad de sus interpretaciones sobre la fama. “Fui entrenado para ser actor, no una estrella”, declaró en una ocasión. Su estilo natural y su capacidad para encarnar personajes comunes con profundidad lo convirtieron en un referente del cine estadounidense.

En las últimas décadas de su carrera, Hackman participó en películas como Mississippi Burning, The Firm, The Heist y The Royal Tenenbaums, esta última le valió su tercer Globo de Oro.

Pese a su éxito, evitaba ver sus propias películas. “Me cuesta mucho emocionalmente verme en la pantalla”, confesó en una entrevista.

En 2008, anunció su retiro del cine para dedicarse a la escritura y la pintura, viviendo en Santa Fe, lejos de los reflectores.

Publicó varias novelas, incluyendo Wake of the Perdido Star (1999) y Payback at Morning Peak (2010), y disfrutó de una vida tranquila junto a su esposa Betsy Arakawa, con quien se casó en 1991.

Dos esposas y tres hijos

Hackman estuvo casado previamente con Faye Maltese, con quien tuvo tres hijos: Christopher, Elizabeth y Leslie. La pareja se divorció en 1986 después de 30 años de matrimonio. En una entrevista en 2000, Hackman reconoció que fue difícil para sus hijos crecer bajo la sombra de su éxito. “No podía estar siempre en casa con ellos cuando crecían, y luego, viviendo en California, mi éxito siempre estuvo presente en sus vidas”, dijo.

Con Betsy Arakawa, Hackman encontró un compañerismo sólido. La pareja compartía su amor por la música, el arte y la vida tranquila en Santa Fe. Arakawa, una pianista clásica, fue una figura clave en la vida del actor, apoyándolo en su transición hacia la escritura y ayudándolo a diseñar su hogar, que fue destacado en Architectural Digest en 1990.