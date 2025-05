Hallaron una ciudad atómica oculta en Groenlandia desde la Guerra Fría

Groenlandia. Un vuelo científico rutinario sobre el norte de Groenlandia se convirtió en un hallazgo histórico. En una misión que parece sacada de un relato de ciencia ficción, un equipo de científicos de la NASA descubrió recientemente vestigios de Camp Century, una base militar estadounidense construida en el contexto de la Guerra Fría y oculta bajo las gélidas extensiones del noreste de Groenlandia.

Según reseñó The Wall Street Journal, meses, a bordo del avión, un equipo de investigadores que probaba un nuevo radar de penetración de hielo, detectó una serie de estructuras geométricas inusuales. Ahora, se descubrió que lo que parecía una ciudad perdida bajo la superficie helada resultó ser la instalación militar construida durante la Guerra Fría y enterrada desde hace más de medio siglo.

El radar, conocido como UAVSAR, fue diseñado para mapear la base del lecho glaciar y ayudar a predecir el aumento del nivel del mar. Pero en lugar de hielo puro, devolvió imágenes de túneles, edificios conectados y restos de vida subterránea. Fue el primer registro completo de la instalación desde su abandono en 1967.

Oficialmente, Camp Century fue presentada como una avanzada estación científica para estudiar el hielo ártico. En realidad, detalla WSJ, formaba parte del encubierto Proyecto Iceworm, una iniciativa del Pentágono para instalar hasta 600 misiles nucleares de alcance medio bajo la superficie de Groenlandia, a salvo de la vigilancia soviética.

La base comenzó a construirse en 1959 con autorización del gobierno danés, que desconocía el verdadero propósito del proyecto. Fue abandonada apenas ocho años después, en 1967, cuando los ingenieros concluyeron que el movimiento del hielo hacía inviable mantener misiles bajo tierra.

Desde ese entonces, el tiempo y el clima han sepultado la estructura bajo al menos 30 metros de hielo. Durante su existencia, fue promovida al público como un centro de investigación, mientras que su auténtica función permaneció oculta, un secreto guardado hasta 1996.

El carácter secreto de Camp Century fue tal que incluso muchos de los militares destinados allí no conocían su finalidad. Robert Weiss, médico estadounidense que sirvió en la base en 1962, relató que creía estar en una misión científica. El verdadero objetivo se reveló solo en 1996, cuando se desclasificaron documentos del Departamento de Defensa. La revelación causó indignación en Dinamarca, que había declarado su territorio libre de armas nucleares desde los años 50.

La red de túneles interconectados que componían Camp Century se extendía a lo largo de casi tres kilómetros, incluía dormitorios, un comedor y laboratorios, y alojaba a unas 200 personas, en su mayoría militares. Todo el complejo era alimentado por un reactor nuclear, una hazaña logística que involucró el transporte del reactor más de 210 kilómetros a través del hielo.

Su descubrimiento no solo proporciona un recordatorio intenso de la presencia estadounidense en el Ártico, sino que también es reflejo de una época en la que Groenlandia desempeñaba un papel vital en las estrategias de seguridad tanto de la Segunda Guerra Mundial como de la Guerra Fría. Durante la ocupación de Dinamarca en 1940 por parte de las fuerzas alemanas, las autoridades danesas en Washington firmaron un acuerdo que permitió a Estados Unidos asumir la defensa de Groenlandia.

Este acuerdo se transformó en un tratado en 1951, ratificado por el parlamento danés, que sigue teniendo implicaciones geopolíticas en la actualidad.

En esa época, el despliegue de tropas estadounidenses en Groenlandia alcanzó su apogeo, con hasta 17 bases y 10.000 soldados. Sin embargo, los tiempos han cambiado dramáticamente, y la única base actualmente activa, la Base Espacial Pituffik (antes conocida como Base Aérea Thule), cuenta con menos de 200 efectivos.