Acusaron a una estrella de la NBA por agresión sexual y amenazas

EE.UU. La NBA se vio sacudida este viernes por la grave acusación por agresión sexual contra el ala-pívot de los New Orleans Pelicans, Zion Williamson, después de la denuncia revelada por el diario británico Daily Mail. La misma indica que la superestrella y primera elección del Draft de la liga en 2019 tenía un “comportamiento abusivo, controlador y amenazante”, según la denunciante, quien se identifica como Jane Doe y afirma ser su ex novia. Los abogados del oriundo de Carolina del Norte negaron los cargos.

La demanda, a la que tuvo acceso el periódico citado, apunta a que el basquetbolista estadounidense recibió dos acusaciones de “violación”, que se remontarían a una relación iniciada alrededor de 2018, cuando él estudiaba en la Universidad de Duke y, supuestamente, el vínculo terminó en 2023.

Su antigua pareja detalló que las agresiones sexuales sucedieron después de mudarse a Beverly Hills durante el otoño de 2020 para entrenar durante la pandemia de COVID-19. En una oportunidad, ella dice que una persona, quien fue descrita como el agente de Williamson, la buscó por un hotel y la llevó a la casa del deportista de 1,98 de altura. Cuando llegó este último, la mujer intentó irse y él la llamó “presumida”, “zorra” y le exigió tener relaciones sexuales. Frente a su negativa, la presentación judicial precisó que la “sujetó sobre la cama con las manos detrás de la espalda y la violó”.

Un mes después, habría tenido lugar el segundo episodio. Ella le comentó su deseo de visitar a una amiga en San Diego. Acto seguido, siempre según el testimonio realizado a la Justicia de Los Ángeles, el hombre de 24 años le dijo que no podía ir, se enfadó, le empezó a tirar cosas, la agarró, “la tiró al suelo y la violó violentamente”.

Bajo su relato, Williamson le habría negado el acceso a su celular y su computadora para impedir que denunciara estos hechos o buscara atención médica. Alega que la controló y la lastimó a lo largo de la relación, denunció abuso “de naturaleza sexual, física, emocional y económica”, llegó a estrangularla, lo que le hacía temer por su vida, y manifestó que recibió amenazas hacia ella y sus familiares.

El abogado de Jane Doe, Sam Taylor, del bufete Lanier, afirmó en un comunicado: “Ni nosotros ni nuestra clienta queremos litigar este caso en la prensa. Sin embargo, debo decir que este es un caso muy grave, como se refleja en la demanda presentada en el condado de Los Ángeles. Nuestra clienta espera con ansias su comparecencia ante un jurado de sus pares para obtener justicia en este asunto”.

En contrapartida, los letrados de Zion Williamson se expidieron con una clara postura. “Nos tomamos estas acusaciones con la máxima seriedad y las negamos rotundamente. Las acusaciones contenidas en la demanda son categóricamente falsas y temerarias. Este es el tercer equipo de abogados del demandante. Parece tratarse de un intento de explotar a un deportista profesional impulsado por motivos económicos más que por cualquier queja legítima”, escribieron en un mensaje.

En la misiva, se dejó constancia de que su representado y la denunciante “nunca mantuvieron una relación sentimental, pero sí mantuvieron una relación consensuada y esporádica que comenzó hace más de seis años, cuando él tenía 18” y “terminó hace años”. Manifestaron que, en ningún momento, la demandante planteó alguna preocupación durante ese vínculo: “Solo después de que la amistad terminara, comenzó a exigir millones de dólares”.

“El Sr. Williamson denunció los intentos de extorsión de la demandante a las fuerzas del orden. Entendemos que se emitió una orden de arresto en relación con esa denuncia, y estamos preparados para proporcionar al tribunal la documentación que respalda estos hechos. El Sr. Williamson también tiene la intención de presentar contrademandas y solicitar una indemnización significativa por esta demanda difamatoria. Confiamos en que el proceso legal sacará a la luz la verdad y exculpará por completo al Sr. Williamson”, concluyeron.