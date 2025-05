Arranca el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco

Vaticano. A partir de este miércoles, la Iglesia católica podrá elegir a su nuevo Papa, el número 267 de su historia. Si bien las votaciones de los 133 cardenales electores comienzan por la tarde, este día se hará una sola votación y sería muy raro que un candidato fuera elegido inmediatamente, se requieren 89 votos a favor como mínimo. Los demás días se harán hasta cuatro votaciones diarias y luego del tercer día sin ningún resultado, el cuerpo cardenalicio se retirará por 24 horas para reflexionar. Pero volverán a votar. Algunos cardenales esperan llegar a un resultado definitivo en tres o cuatro días como máximo.

A las 10 de la mañana del miércoles (hora italiana) los cardenales celebrarán la “Misa para la elección del Romano Pontífice” en la basílica de San Pedro, presidida por el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio. La misa será concelebrada por 220 cardenales, unos 120 obispos y otros prelados y 58 sacerdotes, según informó el Vaticano. Por la tarde, desde la Capilla Paolina, considerada la capilla donde los Papas van siempre a rezar privadamente, los cardenales marcharán en procesión hasta la Capilla Sixtina, el lugar donde deberán votar.

En la Capilla Sixtina se encontrarán 52 cardenales europeos, 16 de América del Norte, 4 de América Central y 17 de América del Sur (4 de ellos argentinos), además de 23 asiáticos, 17 africanos y 4 de Oceanía. Los electores (todos menores de 80 años), deberían ser 135 pero dos cardenales no se presentaron por razones de salud.

Está prohibido que los cardenales usen teléfonos celulares o computadoras. Sobre este punto, el gobierno de la Ciudad del Vaticano comunicó el martes que partir de las 15hs del miércoles (el cónclave debería comenzar a las 16.30) serán bloqueadas todas las instalaciones presentes en el territorio vaticano, que permiten la trasmisión de señales de telecomunicación. Tanto los cardenales como los empleados vaticanos que trabajan en torno al cónclave, han hecho un juramento oficial de silencio. No pueden comentar ni contar nada de lo que escuchen o vean durante el cónclave.

Los cardenales pudieron instalarse en la mañana del martes en la Casa Santa Marta, una suerte de apart-hotel dentro del Vaticano donde vivía el papa Francisco en un departamento, y donde ellos serán alojados durante el cónclave.

La Capilla Sixtina ha sido preparada por varios días para recibir a los 133 cardenales electores. No sólo se tuvieron que crear sitios para sentarse, sino también crear varios lugares para apoyar las urnas y el libro de la Constitución Apostólica por si alguien la quiere consultar.

Y, fundamental, también fue colocada la estufa donde se quemarán los votos una vez terminada cada votación. La primera humareda de la estufa se espera el miércoles en torno a las 19hs locales. Los demás días habrá dos humaredas al día, excepto que el Papa haya sido elegido y entonces será anticipada. Si la votación ha sido negativa, es decir, si ningún candidato ha sido elegido Papa, el humo que aparecerá por la chimenea de la estufa, que sale al exterior por el techo de la Sixtina y se ve desde la Plaza de San Pedro, será negro. El primer humo de la estufa se espera el miércoles en torno a las 19hs locales. Los demás días habrá dos humaredas al día, excepto que el Papa haya sido elegido y entonces será anticipada.

Cuando aparezca un humo blanco -porque se le agrega un cierto producto químico- quiere decir “Habemus Papam”, o sea “tenemos Papa” en latín. Esas son las palabras que dirá el cardenal encargado cuando se asome al balcón central de la Basílica de San Pedro, anunciando el nombre del nuevo Papa, quien a su vez aparecerá poco después ya vestido de Pontífice.