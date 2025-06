Uruguay: piden pensión vitalicia para Alzamendi y Perciavalle por su “necesidad económica”

Uruguay. Una de las prestaciones que tiene vigente Uruguay es una pensión graciable. Se trata de una partida mensual que paga el organismo previsional a personas que se destacan por su trayectoria y que atraviesan dificultades económicas. Por estas semanas, dos reconocidas figuras de distintos ámbitos solicitaron recibirla: el ex futbolista y entrenador Antonio Alzamendi y el actor Carlos Perciavalle.

La pensión graciable es una prestación de por vida que paga el Banco de Previsión Social (BPS) y que se otorga por ley a personas que “prestaron servicios distinguidos y meritorios al país” o a sus familiares directos, siempre que “carezcan de recursos suficientes”.

El organismo explica que para recibir este tipo de pensiones, “las personas deben haber prestado ‘grandes servicios a la República’, o haberse destacado en el arte, cultura, deportes o actividades científicas, o ser familiares directos de estos, y encontrarse en una situación de ‘notoria necesidad económica’”.

Como se otorga por ley, el trámite requiere de una discusión parlamentaria aunque antes el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) debe sugerir que se pague la pensión.

El expediente de Alzamendi ya está en el Parlamento y fue aprobado esta semana en la Cámara de Diputados. El ex futbolista nació en Durazno (en el centro del país) y fue un legislador de ese departamento quien argumentó la decisión.

“Se trata de un hijo pródigo [del departamento]. Y cuando los hijos pródigos de cada pueblo pasan por momentos adversos, vaya si como departamento tenemos que preocuparnos. Se hace justicia con alguien que dejó su vida por el deporte, que dejó su vida por darle alegría a la gente, pero también por ser una buena persona”, dijo el diputado Domingo Rielli, que pertenece al Partido Nacional.

“Sin lugar a dudas que en estos tiempos del fútbol, en los que se habla de millones de dólares de ganancia, nos podemos preguntar por qué un jugador que llegó tan alto, que fue campeón del mundo, que fue campeón de América, por qué tiene que atravesar por estas circunstancias. Eran otros tiempos, sin lugar a dudas, en los que el fútbol no manejaba el dinero que se maneja hoy en día”, agregó.

El trámite para la pensión de Carlos Perciavalle no está tan avanzado sino que se trata de una propuesta del diputado de Maldonado Diego Echeverría, que debe ser evaluado por el Poder Ejecutivo.

El legislador contó a Montevideo Portal que se reunió con Perciavalle para interiorizarse de su situación y, tras eso, resolvió cursar la solicitud. “Como todas las pensiones graciables, son para personas que han tenido un destaque en la vida de la sociedad uruguaya, sea cultural o deportiva, y que están atravesando una situación económica complicada y difícil”, dijo Echeverría.

“Hablando con él nos expresaba las dificultades económicas que está atravesando desde hace ya un buen tiempo, sumado a muchas dificultades de salud. Y nosotros entendemos que, como hemos votado otras veces en el Parlamento en anteriores ocasiones, esto era un tema que se podría plantear. Por lo pronto, creemos que es justo para un artista que creo además tiene el cariño popular y está atravesando un momento duro”, expresó.

Unas 116 personas cobran esta prestación en Uruguay. El monto promedio es de 31.348 pesos uruguayos (unos USD 750).