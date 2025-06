Presentaron la 1ra. Antología de la Cacharrería en Granada

Por Fernando Mesquida Garrido

De letraheridos a mamaheridas

Con gran éxito de público, el pasado día 5 de junio a las 20,00 horas tuvo lugar en el Centro Artístico, literario y científico de Granada la presentación de la I Antología de la Cacharrería, a cargo del grupo literario “Letraheridos de Hospital”. Se trata de un grupo muy activo literariamente y que cultiva diferentes géneros, tanto poesía como narrativa , ensayo o guiones cinematográficos. Está constituido por 15 miembros pertenecientes a diferentes categorías profesionales de la Sanidad Pública. Entre ellos, los siguientes han participado con sus relatos o poemas en la citada antología: Javier Castejón Casado, Manuel Gálvez Ibáñez, Francisco Manuel Luque Martínez, Fernando Mesquida Garrido, Mercedes Muñoz Becerra, Manuela Padial Sánchez, Mercedes Rodríguez del Castillo, Piedad Santiago Fernández, Antonio Tapia Gómez, José María Cotarelo Asturias, Fernando Jaén Águila, Casilda Jázpez Diéguez y Manuel Peña Taveras.

El dinero recaudado por la venta de ejemplares de la antología fue a beneficio de AMAMA (Asociación de mujeres operadas de cáncer de mama).

En sus palabras de bienvenida el Vicepresidente del Centro Artístico D. Juan Chirveches, tras un entrañable recuerdo hacia la figura de D. José Alonso quien fuera durante muchos años socio vocal de música, pasó a referirse a las riquísimas y siempre fructíferas relaciones de la literatura con la medicina, recordando a Ramón y Cajal, Laín Entralgo, Martín Santos, o a Pedro Mata, médico en el Madrid decimonónico.

A continuación fue el “Coro Barbieri” de la localidad de Cúllar Vega (Granada) especializado en zarzuela, nuestro inmortal género chico, quien procedió a la apertura del acto con un irresistible garbo musical y una emotiva interpretación de la canción “Las espigadoras” de la zarzuela “La rosa del azafrán”.



Con el ánimo dispuesto y alegre, la audiencia se dispuso a escuchar las palabras de la presidenta de la Asociación AMAMA, que sin duda es la gran protagonista del acto solidario de los “Letraheridos de Hospital”. Agradeció la presidenta Dª Encarna Guerrero que se haya tenido en cuenta a esta asociación como beneficiaria de lo recaudado. “Gracias por pensar en las mamaheridas” dijo con emoción. Se refirió a la literatura como un arte tanto para quien la crea como para quien disfruta con ella. Señaló que AMAMA es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 1993 por un grupo de mujeres operadas de cáncer de mama, con la misión de acogerlas y ayudarlas y que cuenta con diferentes actividades orientadas a esta labor (Talleres de autocuidado, charlas formativas, o el taller de vida con la escritura que precisamente impartirá la escritora letraherida Casilda Jáspez, presente en el acto). Son mujeres que, por encima de todo, se sienten bellas y vivas. Y no podemos menos que celebrar con ellas tan optimista y esperanzada afirmación de su condición.

Fue a continuación el turno del doctor y profesor Javier Castejón, miembro del grupo Letraheridos de Hospital, quien pasó a referirse, con gran didactismo y amenidad, a este grupo constituido por médicos, enfermeras, T.C.A.E. y otras categorías de la sanidad que cultivan diferentes géneros literarios como la poesía, la narrativa o el ensayo, (incluso el guion cinematográfico) y cuyo lema es “Amistad y Literatura”, estando unidos por un profundo sentimiento de amistad y de amor por la literatura. Glosando a Cervantes (“De gente bien nacida es ser agradecido…”) pasa a continuación a agradecer al Centro Artístico, la asociación AMAMA y al “Coro Barbieri” su participación en el evento.

En sus orígenes, la antología presentada, fue idea del poeta Chema Cotarelo, quien no pudo asistir aunque saludó por video a los asistentes, señalando que ya se está preparando la II antología. Refirió que la antología surgió como un juego de todos los escritores al objeto de fomentar la cohesión del grupo y como un ejercicio, un reto literario a partir de lo que un determinado objeto nos evocara, probando así nuestro ingenio. Finalmente, el poeta envió un efusivo abrazo a todos los asistentes al acto.

A continuación fue el turno para que los diferentes letraheridos contaran algo de su propia aportación en la antología, y de lo que les inspiró cada uno de los diferentes objetos que recoge la I Antología de la Charrería (Los objetos provocan emociones y el recuerdo de vivencias pasadas o imaginarias. Es indudable el efecto psicológico de los objetos sobre nosotros. Hay objetos fetiche asociados a algún viejo amor a los que dotamos de alma. Objetos que definen nuestra identidad, objetos como extensión de nosotros mismos.)

Finalmente Javier Castejón procedió a la conclusión del acto, no sin antes emplazar a los miembros del coro Barbieri para el colofón musical. Fue la alegre canción “Las costureras” de la zarzuela “El barberillo de Lavapiés”, la que cautivó y arrancó arrebatados aplausos de un público entregado.

Y así fue como discurrió la presentación de la I Antología de la Cacharrería del grupo literario “Letraheridos de Hospital”, para gloria y memoria de la historia de las letras de la muy noble y leal ciudad de Granada.