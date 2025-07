Publicarán un libro con fotografías inéditas tomadas por George Harrison

EE.UU. El próximo año se publicará un libro con fotografías de la época de los Beatles tomadas por George Harrison , muchas de ellas inéditas. Random House anunció este jueves que The Third Eye (El Tercer Ojo) que incluye más de 250 imágenes en blanco y negro y en color, está previsto que salga a la venta en el otoño del hemisferio norte de 2026. La viuda de Harrison, Olivia Harrison, ha recopilado y seleccionado las fotografías del libro, que abarca los años 1963-1969 e incluye fotos de Los Beatles en distintos lugares, desde su Liverpool natal hasta la India y el Shea Stadium.

“Quiero mostrar a la gente, desde la perspectiva fotográfica única de George durante los primeros años de los Beatles, los momentos en los que toda tu vida está por delante con posibilidades desconocidas”, dijo Olivia Harrison sobre su difunto esposo, fallecido en 2001, en un comunicado publicado por Random House. “Sus imágenes en The Third Eye capturan ese espíritu".

El libro de Harrison incluye ensayos de Olivia Harrison y de dos célebres autores literarios: el novelista irlandés Colm Tóibín (antiguo rector de la Universidad de Liverpool) escribió la introducción, y el escritor estadounidense de relatos cortos George Saunders contribuyó con el epílogo. The Third Eye también incluye palabras de George Harrison junto a sus fotografías.

Sus compañeros de los Beatles, Paul McCartney y Ringo Starr, también han publicado libros de fotos. Photograph, del baterista, que también es el título de una exitosa canción escrita por Starr y Harrison, salió a la venta en 2015. En 2023, McCartney publicó 1964: Eyes of the Storm.

George Harrison mantuvo una relación cercana con la fotografía a lo largo de su vida, interesándose tanto por el arte como por la documentación visual de su entorno. En su etapa con Los Beatles, colaboró con fotógrafos reconocidos y valoró la estética en la producción de portadas y material promocional. Además, capturó imágenes durante viajes y momentos personales, reflejando un interés por preservar recuerdos fuera del escenario musical. La fotografía le permitió explorar su faceta contemplativa y creativa, complementando su carrera musical. A través de su archivo visual, dejó testimonio del universo cultural que lo rodeaba.

En las últimas décadas, parte de su trabajo fotográfico y colecciones se han mostrado en exposiciones y libros, revelando otro aspecto de su personalidad. Fuera de los estudios de grabación, Harrison apreciaba el valor de la imagen estática como herramienta narrativa.