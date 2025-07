Murió la “Mujer Adrenalina”, después de un salto extremo en paracaídas

España. Marta Jiménez, referente en los deportes extremos en España y colaboradora del programa televisivo El Hormiguero, perdió la vida tras sufrir un accidente mientras practicaba salto base en la zona de Punta Calva, en el valle de Chistau (Huesca). Tenía 34 años y una reconocida trayectoria en actividades de alto riesgo, tanto en televisión como en el ámbito deportivo.

El aviso del accidente mortal se registró en torno a las 10:30 de la mañana del 13 de julio, según informó la Guardia Civil. Jiménez realizaba un salto con paracaídas desde una cresta de montaña en una de las áreas más frecuentadas del Pirineo oscense por quienes practican este tipo de deportes. La emergencia movilizó al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Boltaña y a la Unidad Aérea de Benasque, además de personal de emergencias sanitarias del 061. Pese a la rápida intervención, los servicios de rescate solo pudieron certificar su fallecimiento, debido a las graves lesiones sufridas.

El cuerpo fue trasladado en helicóptero primero a la helisuperficie de Boltaña y posteriormente al Instituto de Medicina Legal de Huesca. De momento, se desconocen las circunstancias exactas del siniestro.



El accidente se suma a una lista preocupante de fallecidos en el medio natural aragonés durante actividades de aventura. Solo en lo que va de 2025, nueve personas han muerto en incidentes similares, siendo el salto base una de las disciplinas más peligrosas.

Marta Jiménez era conocida popularmente como la “Mujer Adrenalina” por su participación en El Hormiguero, el programa de Antena 3 donde debutó en octubre con un salto base desde una grúa de 60 metros de altura. “Es el reto más difícil que ha hecho en El Hormiguero. He tenido un ataque de pánico en el ensayo”, confesó Pablo Motos al presentar aquella hazaña. Jiménez, con su estilo directo y su destreza para superar desafíos con aparente facilidad, se ganó de inmediato el cariño de la audiencia. Su última aparición en el programa fue el 19 de junio, cuando realizó wakesurf en una piscina hinchable impulsada por un quad.

A pesar de la popularidad alcanzada en televisión, Marta tenía una sólida formación y experiencia en deportes extremos. Era ingeniera química y fundadora de la empresa High Jump, dedicada a puenting, rope jump, bungee y otras modalidades de salto. Fue pionera en disciplinas como el rope jump, que consiste en saltos desde paredes verticales mediante sistemas de cuerdas, y el paraalpinismo, que combina alpinismo y saltos desde cumbres. Acumulaba más de 390 saltos base y organizaba entrenamientos y expediciones desde su residencia en la comarca del Sobrarbe (Huesca).

En su entorno, Marta era reconocida por su pasión y dedicación. En una entrevista concedida a la revista Desnivel, definía el instante previo al salto como un momento muy especial: “Yo digo que entro en un estado de meditación muy activa. Estás en ese instante, en ese punto y no hay nada más”.

La noticia de su fallecimiento ha conmocionado tanto a los aficionados a los deportes de riesgo como a los seguidores del programa televisivo. Su trágico final fue confirmado por El Hormiguero, que expresó su pesar mediante un comunicado en redes sociales firmado por Pablo Motos: “Se nos ha ido Marta. La mujer adrenalina. Ha perdido la vida haciendo lo que más amaba. Estamos desolados. Pero nuestra sensación de impotencia y nuestra tristeza no nos van a impedir recordarla cuando gritaba de alegría por haber conseguido algo imposible. Os comparto entre lágrimas uno de esos momentos”.