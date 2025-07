La actriz Denise Richards acusó a su esposo de violencia doméstica

EE.UU. Denise Richards, actriz de 54 años y exestrella de The Real Housewives of Beverly Hills, ha acusado públicamente a su esposo, el actor Aaron Phypers, de haberla sometido a reiterados episodios de violencia doméstica durante su matrimonio.

En documentos judiciales obtenidos por la revista PEOPLE el 17 de julio de 2025, Richards detalla una serie de incidentes alarmantes que incluyen agresiones físicas, amenazas de muerte, manipulación digital y control extremo.

El testimonio de Richards, presentado ante la Corte Superior de California, sustenta su solicitud de una orden de restricción por violencia doméstica, la cual fue concedida de manera temporal el miércoles 16 de julio.

La actriz adjuntó fotografías y una cronología de eventos que, según ella, ocurrieron a lo largo de su relación con Phypers, con quien se casó en 2018 y de quien se distanció hace poco.

Phypers, de 49 años, presentó la solicitud oficial de divorcio el pasado lunes 7 de julio, apenas unos días después del último incidente denunciado por Richards. En el documento de separación, él mencionó “diferencias irreconciliables” como la causa de la ruptura y estableció el 4 de julio como la fecha oficial de separación.

El actor también había solicitado manutención conyugal de quien había sido su pareja por más de siete años.

Phypers argumentó que no tenía fuente de ingresos desde que cerró su negocio el año pasado y por ello dependía financieramente de su esposa. Afirmó que ella ganaba más de 250,000 dólares mensuales fruto de sus proyectos en televisión, colaboraciones con marcas y su cuenta de OnlyFans.

Uno de los episodios más graves relatados en los documentos habría ocurrido entre el 4 y el 14 de julio de este año. En ese lapso, Richards afirma haber sido víctima de la agresión más reciente y temió seriamente por su vida.

“A lo largo de nuestro matrimonio, Aaron amenazó con matarme a mí, a él mismo y a la policía”, expresó Richards en su declaración, según citó PEOPLE.

La actriz también acusó a Phypers de poseer “al menos ocho armas no registradas”, lo cual incrementó su temor en momentos de crisis. Además, relató que el actor le advirtió que “desaparecería” si intentaba pedir ayuda a las autoridades.

Richards además describe comportamientos controladores y abusivos por parte de su exmarido, como revisar su celular y su computadora sin consentimiento.