Murió Miguel Uribe Turbay, el candidato a presidente de Colombia que fue baleado

El precandidato a presidente de Colombia que había sido baleado hace dos meses durante un acto de campaña, el senador Miguel Uribe Turbay, falleció este lunes en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá. El dirigente tenía 39 años y se encontraba internado en estado crítico desde que el pasado 7 de junio recibió un disparo en la cabeza y la pierna izquierda.

Uribe Turbay representaba al partido Centro Democrático y había lanzado su campaña de cara a las elecciones del 2026.

La triste noticia fue dada a conocer por su esposa, María Claudia Tarazona, quien escribió: «Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos».

Si bien había mostrado algunas mejorías, lo cierto es que el candidato estaba con pronóstico reservado desde que fue atacado a balazos en el barrio Modelia y sufrió un importante desmejora el fin de semana pasado.

Una investigación se inició para tratar de dar con el autor de los disparos.