Secuestraron y asesinaron a un niño porque su madre debía 50 dólares

Un niño de cinco años fue secuestrado y asesinado en México porque su madre tenía una deuda de cincuenta dólares, en un brutal hecho que conmocionó a la localidad norteña de La Paz. Fernando fue encontrado muerto una semana después de ser raptado y por el caso, se encuentran detenidos e imputados tres integrantes de una misma familia.

Se cree que todo aconteció por un presunto «ajuste de cuentas» por una deuda de 1.000 pesos mexicanos.

Los responsables del brutal hecho serían Lilia «N» y Ana Lilia «N», quienes son madre e hija, y se habrían presentado en la casa del menor para reclamar el pago y como la mujer no tenía dinero, se llevaron al pequeño como «garantía».

Pese a que la mujer intentó contactarlas en varias oportunidades para recuperar a su hijo, no obtuvo respuesta de las secuestradoras ni de las autoridades policiales. Recién el 4 de agosto, se ordenó un allanamiento en una propiedad donde dieron con el cuerpo sin vida de Fernando y procedieron a la detención de los tres moradores de la vivienda.

Para los investigadores, el niño fue asesinado poco después del secuestro y trascendió que no recibió comida ni agua.