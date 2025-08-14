Una joven murió tras chocar con una montaña mientras volaba en parapente

Tragedia en los Alpes
Una joven murió tras chocar con una montaña mientras volaba en parapenteSus amigos fueron testigos del lamentable suceso ocurrido el viernes pasado en Italia.
Una joven de 29 años perdió la vida en un trágico accidente de parapente ocurrido en los Alpes. La víctima fue identificada como Isabel Kofler, quien había subido con amigos a la montaña Ortler cuando una ráfaga de viento la desestabilizó y provocó que impactara contra la ladera y cayera desde unos 500 metros.
Lo que debía ser una aventura terminó de la peor manera y causó conmoción en Italia.
Sus amigos presenciaron la escena junto al guía de montaña y dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.
La tragedia ocurrió el viernes 8 de agosto aunque recién trascendió durante las últimas horas y se conoció que al lugar acudieron el equipo de rescate alpino de Sulden, el helicóptero Pelikan 1 y la unidad alpina de la Guardia di Finanza.
La zona donde había quedado el cuerpo era de difícil acceso y los rescatistas demoraron dos horas en retirarlo.