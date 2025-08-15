Misterio por la extraña muerte de una pareja en un hotel de Brasil

Una pareja fue encontrada sin vida en la bañera de un hotel en la ciudad de Säo José (Florianópolis) y crece el misterio. Jeferson Luiz Sagaz era policía de la Academia de Policía Militar de la Trindade, y su esposa, Ana Carolina Silva, era una conocida empresaria de belleza. Ambos tenían 37 años y estaba juntos desde hace veinte años.

El causó conmoción en la comunidad y el macabro hallazgo se concretó el lunes pasado en horas de la noche.

Sus familiares habían denunciado la desaparición ante las autoridades luego de varias horas sin noticias de la pareja. Cuando los uniformados ingresaron al establecimiento, no se encontraron signos de violencia ni en los cuerpos ni en el lugar y se ordenaron una serie de pericias en el auto del matrimonio.

Según pudo conocerse, el domingo pasado, ambos habían celebrado el cumpleaños de su hija en un patio de comidas y luego habían dejado a la niña al cuidado de una tía.