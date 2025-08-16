No hubo acuerdo entre Trump y Putin sobre el cese del fuego en Ucrania

Alaska. Donald Trump y Vladimir Putin protagonizaron una cumbre de tres horas en la base militar de Elmendorf-Richardson de Alaska, pero no lograron acordar un cese del fuego en la guerra que libran Ucrania y Rusia desde fines de febrero de 2022.

Putin afirmó que la conversación con Trump fue “constructiva” y en un “ambiente de respeto mutuo”, mientras que el líder republicano aseguro que “hubo algunos avances” y que la cita fue “extremadamente productiva”.

Putin invitó a Trump a Moscú para continuar las negociaciones, en tanto que el presidente de los Estados Unidos anunció que mantendrá conversaciones telefónicas con Volodimir Zelenski y otros mandatarios europeos para informar acerca de su cónclave con el jefe del Kremlin.

Trump y Putin comparecieron en una carpa montada en la pista de la base de Elmendorf-Richardson, y la agenda oficial señalaba que ambos mandatarios harían una presentación formal y a continuación contestarían las preguntas de la prensa internacional.

Antes de concluir su presentación, Putin elogió a Trump. Sostuvo que si él hubiera estado en la Casa Blanca antes de iniciar su invasión a Ucrania -Joe Biden era presidente de los Estados Unidos-, la guerra no se hubiera desatado.

“Hoy el presidente Trump dijo que si él hubiera sido presidente en aquel entonces no habría habido guerra, y estoy seguro de que así sería. Puedo confirmarlo”, dijo Putin.