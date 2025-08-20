Hackearon más de 2500 millones de cuentas de Gmail: ¿cómo protegerse?

Google confirmó haber sufrido un histórico ataque cibernético y reconoció que se vieron hackeadas más de 2500 millones de cuentas de Gmail, luego que se viera comprometida la seguridad de una base de datos alojada en Salesforce.

Se presume que la acción fue orquestada por el grupo de ransomware ShinyHunters (UNC6040), que permitió a los atacantes acceder a información empresarial considerada básica y pública. No obstante, entre los datos comprometidos figuran nombres comerciales y detalles de contacto de usuarios de Gmail y de servicios como Google Cloud.

Rápidamente, la empresa se encargó de aclarar que las contraseñas de cada usuario no forman parte de la filtración, pero lo cierto es que la magnitud del ataque no cuenta con predecentes.

Se recomienda no responder correos sospechosos, nunca brindar datos personales ni claves en mensajes que aparenten ser de bancos, redes sociales o del propio Google; verificar remitentes; activar la verificación en dos pasos (MFA); actualizar y fortalecer contraseñas y controlar periódicamente si hubo accesos desde dispositivos desconocidos.