Una mujer asesinó a balazos a su esposo enfermo y a sus hijos y se quitó la vida, en un brutal episodio registrado en la localidad rural de Madbury (New Hampshire). La familia era conocida en el pueblo, ya que Emily compartía en redes sociales la lucha de su marido contra la enfermedad.

El caso provocó conmoción en los Estados Unidos y trascendió que Emily Long abrió fuego contra Ryan (48 años), quien había sido diagnosticado con un cáncer terminal, y luego hizo lo propio con dos de sus tres hijos, de 6 y 8 años. Un beba de 3 años logró sobrevivir al ataque y quedó a resguardo de sus familiares.

Días atrás, la mujer había revelado que a su esposo le quedaban entre 12 y 15 meses de vida.

«Hoy decidí que tengo que hacer un esfuerzo consciente para cambiar mi mentalidad. Voy a salir de esta depresión, quiera o no. Estoy marchitándome (...) Estoy de duelo por mi esposo, por mi matrimonio, y todavía están ahí. Es muy confuso y abrumador»; había posteado Emily.

El lamentable suceso dejó en shock a la pequeña comunidad de apenas 2 mil habitantes.