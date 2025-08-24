El papa León XIV pidió paz para Ucrania y Mozambique

El papa León XIV renovó su llamado a la oración por la paz, expresando su cercanía a la población de Cabo Delgado, en Mozambique, y a Ucrania, dos naciones que sufrieron los embates de la violencia y la guerra. Desde la Ciudad del Vaticano, el sumo pontífice saludó a peregrinos y grupos llegados a Roma, destacando el testimonio de fe y esperanza que ofrecieron.

El Papa manifestó su cercanía a la población de Cabo Delgado, en Mozambique, que padece una grave situación de violencia e inseguridad, la cual causó numerosas muertes y obligó a miles de personas a desplazarse de sus hogares

En su discurso, León XIV invitó a los fieles a no olvidar a los afectados. “Invito a no olvidar a nuestros hermanos y hermanas que viven en Cabo Delgado. Rezo por ellos y expreso la esperanza de que los esfuerzos de los responsables del país logren restablecer la seguridad y la paz en ese territorio”.

El pasado viernes, la Iglesia se unió en oración y ayuno por todos aquellos que sufren a causa de las guerras en el mundo. El Papa recordó este acto de solidaridad y extendió un llamado de ayuda al pueblo de Ucrania, destacando la iniciativa espiritual “oración mundial por Ucrania”, mediante la cual los fieles pidieron al Señor que conceda paz a su país martirizado por el conflicto. Con estas palabras, el Papa reiteró su llamado a la comunidad internacional y a todos los creyentes a no acostumbrarse al sufrimiento de los pueblos golpeados por la violencia.

Por otra parte, el Papa manifestó su alegría al acoger a la Banda Musical de Gozzano y a los grupos parroquiales de Bellagio, Vidigulfo, Carbonia, Corlo y Val Cavallina. También saludó con afecto a los fieles que llegaron en bicicleta desde Rovato y Manerbio, así como al grupo itinerante de la Vía Lucis.