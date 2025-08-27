Volvió un gusano «come carne» que había sido erradicado hace 60 años

Un sorprende hallazgo encendió la alarma en los Estados Unidos: el regreso de un gusano «come carne» que había sido erradicado hace 60 años y que se identificó en un viajero procedente de El Salvador. Las autoridades sanitarios confirmaron un caso de miasis en Maryland (Estados Unidos) y trascendió que la enfermedad fue ocasionada por el gusano barrenador.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) informó que se trata del primer caso humano registrado en el país desde la década del sesenta y que el paciente se encuentra fuera de peligro.

La enfermedad es causada por larvas de la mosca parásita que deposita sus huevos en heridas abiertas o mucosas de animales de sangre caliente. Cuando los huevos eclosionan, emergen larvas blancas con piezas bucales que les permiten excavar y alimentarse de tejido vivo. Este proceso provoca dolor, inflamación, fiebre y secreción sanguinolenta. En fases avanzadas, las lesiones se amplían y pueden causar complicaciones sistémicas e incluso la muerte del hospedador.