Volvió un gusano «come carne» que había sido erradicado hace 60 años

Volvió un gusano «come carne» que había sido erradicado hace 60 añosEl mayor peligro radica en la velocidad con que las larvas destruyen los tejidos blandos.
Un sorprende hallazgo encendió la alarma en los Estados Unidos: el regreso de un gusano «come carne» que había sido erradicado hace 60 años y que se identificó en un viajero procedente de El Salvador. Las autoridades sanitarios confirmaron un caso de miasis en Maryland (Estados Unidos) y trascendió que la enfermedad fue ocasionada por el gusano barrenador.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) informó que se trata del primer caso humano registrado en el país desde la década del sesenta y que el paciente se encuentra fuera de peligro.
La enfermedad es causada por larvas de la mosca parásita que deposita sus huevos en heridas abiertas o mucosas de animales de sangre caliente. Cuando los huevos eclosionan, emergen larvas blancas con piezas bucales que les permiten excavar y alimentarse de tejido vivo. Este proceso provoca dolor, inflamación, fiebre y secreción sanguinolenta. En fases avanzadas, las lesiones se amplían y pueden causar complicaciones sistémicas e incluso la muerte del hospedador.