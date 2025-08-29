Presentarán en Huelva la programación del OCIb 2025

Huelva, España. El jueves 4 de septiembre a las 11 hs se presentará en Huelva, España, la programación del 18º Otoño Cultural Iberoamericano - OCIb 2025.

El evento se realizará en el Centro Cultural José Luis García Palacios con la presencia del presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios Alvarez, y el presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana, Jaime de Vicente Núñez.

En el acto se anunciará una serie de actividades en torno a las distintas manifestaciones de la cultura, cuyo calendario se extenderá hasta finales del año.

