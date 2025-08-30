Una argentina fue elegida entre las 100 figuras influyentes en IA según la revista TIME

EE.UU. La inclusión de Milagros Miceli en la lista TIME100 AI 2025, elaborada por la revista TIME, destaca por primera vez a una investigadora argentina junto a referentes globales como Sam Altman, Mark Zuckerberg, Larry Ellison y Jensen Huang. El reconocimiento a Miceli marca un hito en el panorama de la inteligencia artificial y la visibilidad de quienes participan en el desarrollo de estas tecnologías.

Miceli de 41 años se desempeña como investigadora en el Instituto Alemán de Internet y lidera el proyecto Data Workers’ Inquiry. Desde esa plataforma, impulsa que los trabajadores de datos acompañen la investigación con sus propias experiencias laborales. “Creamos una plataforma donde los trabajadores de datos puedan realizar investigaciones que les interesen”, contó en el programa Infobae en Vivo.

Formada en sociología en la Universidad de Buenos Aires y doctora en ingeniería informática por una universidad alemana, Miceli sumó su experiencia luego de mudarse a Berlín hace más de dieciséis años. “Por cosas de la vida, terminé trabajando en inteligencia artificial. Me pareció lógico que, si estaba en ese campo, aprendiera también de la parte técnica; por eso realicé el doctorado en ingeniería informática en Berlín”, explicó.

La investigadora compartió la sorpresa por el reconocimiento internacional: “Me avisaron hace tres semanas. Me pidieron hacer una entrevista y pensé que era una consulta habitual sobre inteligencia artificial. No me imaginé que sería para esta lista y menos aún compartirla con gente tan importante”.



El trabajo detrás de los algoritmos

La revista TIME pone en relieve el aporte de los trabajadores de datos en el funcionamiento de las plataformas digitales. Según el Banco Mundial, más de 400 millones de personas participan de tareas de creación, clasificación y moderación de información para sistemas de inteligencia artificial. “Son cientos de millones en el mundo que producen los datos usados para entrenar IA. Sistemas como ChatGPT se alimentan del trabajo de millones de personas. Después, la tarea sigue en la moderación y control para que el sistema funcione como se espera, evitando respuestas racistas o sexistas. Eso es lo que hacen los trabajadores de datos”, precisó Miceli.

La investigadora describió con claridad el contraste en el reconocimiento económico y social dentro del sector: “Siempre hubo una separación en inteligencia artificial entre el trabajo de datos y el de modelaje. El trabajo de los programadores y los ingenieros es reconocido y muy bien pago, pero el de datos sigue sin ser valorizado”.

La joven rechazó la idea de un futuro dominado por algoritmos autónomos. Propuso, en cambio, mirar el presente de la IA: “Mi mirada es crítica, pero no apocalíptica. No creo que la amenaza sea que las máquinas vengan a dominarnos. El verdadero peligro, que ya es una realidad, es la concentración de poder en manos de unas pocas empresas manejadas por unos pocos líderes”.

Lejos de desaparecer, el número de personas vinculadas a la recolección y corrección de datos aumentó en los últimos años. “Se habla mucho de que va a desaparecer la necesidad de trabajadores de datos. Los números muestran lo contrario: la fuerza laboral crece y se necesitan más personas para estas tareas. Lo que sí cambia es el tipo de trabajo que realizan, pero siempre son tareas poco reconocidas y muchas veces mal remuneradas”, detalló Miceli.