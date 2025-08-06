Brutal crimen en Australia, mató a puñaladas a su compañera de cuarto

Una adolescente de 13 años mató a puñaladas a su compañera de intercambio en un brutal episodio registrado en la región de Lake Macquarie en Australia. Tanto la agresora como la víctima eran oriundas de China, estaban compartiendo una casa anfitriona como parte de un programa cultural y habían arribado hace apenas ocho días.

El suceso se produjo este miércoles 6 de agosto en una vivienda de Euston Close,

La mujer que las alojaba escuchó una fuerte discusión, disturbios y cuando ingresó a una de las habitaciones, descubrió que una de las jóvenes se encontraba gravemente herida y había sido atacada con un cuchillo por su compañera.

Si bien fue trasladada de urgencia al Hospital John Hunter, falleció en el quirófano y se ordenó la detención de la agresora.

Las estudiantes habían arribado hace poco más de una semana y debían retornar a su país el próximo 16 de agosto. «Estamos profundamente conmocionados y entristecidos por el trágico incidente que afectó a dos estudiantes chinas que estaban de visita en Australia como parte de un grupo turístico»; reza el comunicado publicado por la institución local donde asistían.