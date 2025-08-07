Caos en el show de Damas Gratis en Bogotá, hay un muerto y varios heridos

Lo que debía ser una fiesta terminó en una tragedia. El caos y el descontrol se apoderaron del show de Damas Gratis en la ciudad de Bogotá (Colombia) y el enfrentamiento entre dos hinchadas de fútbol terminó con un muerto y cinco heridos.

En la previa del recital que iban a dar Pablo Lescano y los suyos en el estadio Arena, se desató una batalla campal entre «barras» que coincidieron en el evento y que fue escalando en violencia.

Las imágenes son reveladoras y muestran una pelea a golpes que luego sigue con el lanzamiento de objetos contundentes y ataques con armas blancas y palos. Debido al clima de tensión, la organización se vio obligada a suspender el espectáculo y los disturbios continuaron en las afuera del estadio y dejaron una persona fallecida.

Según pudo conocerse, se trata de un joven que fue atropellado en medio de los disturbios callejeros.

El líder de Damas Gratias hizo un posteo en Instagram donde lamentó la tragedia y escribió: «Chau Bogotá, Colombia. Me rompiste el corazón. Muy triste por todo lo sucedido». A su vez mostró algunos de los mensajes que le enviaron los fanáticos colombianos que habían asistido al concierto y no pudieron escucharlo.