Un multimillonario murió embestido por un búfalo en un safari en Sudáfrica

Un multimillonario de los Estados Unidos murió embestido por un enorme búfalo durante un safari de caza en Sudáfrica. La noticia sacudió al mundo y trascendió que se trata empresario texano Asher Watkins, quien fue atropellado por un animal de más de 1.300 kilos que corrió a una velocidad de 56 km/h y provocó su muerte instantánea.

El hecho se produjo en medio de una expedición de caza en la concesión Bambisana, en la provincia de Limpopo.

La víctima, de 52 años de edad, era director del Watkins Ranch Group, una firma especializada en la compraventa de ranchos exclusivos, cuyas propiedades podían oscilar entre 1 y 39 millones de dólares.

Según informaron desde su entorno, había viajado al continente africano junto a su madre, su hermano y su padrastro. Durante el safari, estaba acompañado por un cazador profesional y un guía local y fue sorprendido por el búfalo del Cabo, también conocido como «Muerte Negra», uno de los animales más peligrosos del continente africano.

La familia del empresario prepara el traslado de sus restos a Estados Unidos.