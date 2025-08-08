El gobierno de Estados Unidos duplicó la recompensa por Maduro

El gobierno de Estados Unidos decidió incrementar el monto de la recompensa que se abonará a quien ayuda a detener el presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado por tráfico internacional de drogas desde 2020. Se pagará hasta 50 millones de dólares para quien brinde información precisa sobre los movimientos del mandatario latinoamericano.

La información fue confirmada por la fiscal general, Pam Bondi, quien acusó a Maduro de liderar una red criminal que incluye al Cártel de los Hijos, Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa y que busca introducir drogas en el territorio estadounidense.

Pero lejos de quedar allí, la funcionaria reveló que se confiscaron treinta toneladas de cocaína vinculadas al régimen chavista y que se lograron incautar más de 700 millones de dólares en bienes que estarían ligados a Maduro, entre ellos aviones privados, vehículos de lujo y otros activos utilizados por los carteles.

En julio del 2024, Maduro se proclamó vencedor de las elecciones presidenciales.