Una explosión en Madrid dejó 25 heridos, tres de ellos en estado grave

Madrid, España. Una fuerte explosión de gas registrada este sábado en el bar Mis Tesoros, ubicado en la calle Manuel Maroto del distrito de Puente de Vallecas, ha dejado un total de 25 personas heridas, tres de ellas en estado grave, según ha informado Emergencias Madrid.

El suceso se produjo en torno a las 15:00 horas y afectó también al edificio de viviendas situado sobre el local. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid se han desplazado al lugar con 18 unidades, trabajando en el desescombro y en el control del edificio afectado, mientras que 13 unidades de Samur-Protección Civil y efectivos del SUMMA 112 atienden a las víctimas.

Por su parte, la policía local ha regulado el tráfico en la calle Manuel Maroto, que ha sido cortada al tránsito debido a los trabajos de seguridad y desescombro. Las causas de la explosión aún no han sido confirmadas.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, se ha trasladado a la zona del siniestro y ha informado de que los vecinos de este edificio de nueve viviendas van a ser realojados “al menos durante algunas días”, debido al daño en la estructura, que ha sufrido “importantes afecciones al forjado entre la planta cero y la planta primera”. También ha descartado que “pudiera haber alguna persona atrapada” ya que se ha desescombrado buena parte y los perros de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid también han inspeccionado los escombros.

“Son unos momentos complicados al principio y es difícil establecer unos números que sean fijos”, ha advertido sobre las cifras de víctimas de este suceso.