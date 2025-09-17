Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel y su cuadro es delicado

El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue diagnosticado con cáncer de piel y se mantiene internado en grave estado en un hospital de Brasilia. El ex mandatario, de 70 años, había ingresado el martes pasado por un cuadro de hipo persistente, presión baja y vómitos, aunque fue dado de alta al día siguiente.

A pesar de la salida, los análisis determinaron la presencia de la enfermedad y se encuentra sumamente vulnerable.

«Carcinoma de células escamosas, que no es ni el más benigno ni el más agresivo, es intermedio, pero aun así es un tipo de cáncer de piel que puede tener consecuencias más serias»; explicó el doctor Claudio Birolini, quien informó que Bolsonaro atravesó múltiples cirugías y se encuentra en un estado de fragilidad considerable.

El domingo pasado. el ex presidente fue ingresado en el Hospital DF Star para someterse a una cirugía menor, durante la cual se le retiraron lesiones en la piel que fueron enviadas para su análisis y determinar si requerían tratamiento adicional.