Emocionante: Un perro caminó 12 kilómetros para despedir a su dueño

Un perro se convirtió en el protagonista de una emocionante historia viral: caminó 12 kilómetros para despedir a su dueño que murió y lloró en el cajón.

El hecho ocurrió en la localidad de Ipuiúna, ubicada en el estadio de Minas Gerais (Brasil), y los testigos contaron que el animal (identificado como Nick) se presentó en la sala velatoria para despedir a su querido amigo

El can convivió durante más de 10 años con Claudemir Cándido Luiz, conocido como «Marola», quien falleció de forma inesperada tras haber sufrido un paro cardiorrespiratorio.

Según informó TV Globo, el animal salió de la granja donde estaba y recorrió varios kilómetros para rendirle homenaje a «Marola». Quienes estaban presentes en el velatorio, recordaron que se presentó cansado y con los «ojos llorosos» y se apoyó sobre el cajón. Dio un par de vueltas, olfateó y movió cola antes de acostarse y comenzar a llorar.