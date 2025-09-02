La mayor misión humanitaria de la historia busca llegar a Gaza

Se trata de la misión humanitaria más grande de la historia, partió desde el puerto de Barcelona (España) y busca romper el sitio en Gaza y brindar asistencia a miles de ciudadanos palestinos que padecen las condiciones impuestas por Israel.

La flotilla Global Sumud se encuentra integrada por activistas de 40 países, entre ellos los que se encuentra Argentina, y busca abrir un cordón humanitario que ayude a paliar la crisis sanitaria y de hambruna.

Se trata de alrededor de 50 navíos que surcarán cerca de 1700 millas a lo largo del Mar Mediterráneo y convocó a dirigentes de base, navegantes, médicos, artistas y activistas solidarios.

Es una respuesta contundente al asedio que el gobierno israelí mantiene sobre la Franja de Gaza y contra el pueblo palestino. La iniciativa cuenta además con la participación de la activista ambiental sueca Greta Thunberg, quien fue detenida y deportada de Israel durante el pasado mes de junio, y la reconocida actriz Susan Sarandon.

La primera parada se realizará en Túnez y se espera sumar más embarcaciones provenientes de Italia.