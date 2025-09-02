Quiso tomarse una selfie a 90 metros de altura, resbaló y murió tras caer frente a su hijo

Se trata de Elizaveta Gushchina, experta en deportes extremos, quien murió al caer desde una torre de 90 metros de altura en Pavlovsk, cerca de San Petersburgo, Rusia. La mujer intentaba tomarse una selfie después de realizar un salto de cuerda desde la antigua torre de una caldera. Como si fuera poco, todo el hecho fue presenciado su hijo, Nikita.

Luego de su salto, Gushchina subió nuevamente a la plataforma sin utilizar cuerdas de seguridad con la intención de capturar una fotografía como recuerdo, de acuerdo al canal de televisión Zvezda.

La víctima había compartido minutos antes imágenes de su salto. En las fotografías la deportista se mostraba sonriente y exclamó “¡Vamos!” antes de lanzarse. El salto, realizado como parte de la celebración de su cumpleaños, ocurrió sin ningún tipo incidentes.

Habló la empresa responsable de la organización de los saltos en la torre

23block, la empresa responsable de la organización de los saltos en la torre, lamentó la muerte de Gushchina en un comunicado: “En circunstancias trágicas, la experimentada saltadora y madre de dos hijos, Liza, ha fallecido. Elizaveta Gushchina, junto a su hijo Nikita, formaba parte de nuestro equipo deportivo. Ahora todo el equipo está de luto. Esta es una gran tragedia para nosotros”.

La fiscalía estatal rusa abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de la víctima. Las autoridades analizan si la empresa cumplió con la normativa vigente en la prestación de sus servicios, para así, determinar posibles responsabilidades legales en el desarrollo del hecho.