Una aterradora criatura gigante apareció en una playa de Gran Bretaña

¿Qué dicen los investigadores?
Una aterradora criatura gigante apareció en una playa de Gran BretañaSe iniciaron una serie de estudios para determinar de qué especie se trata y cómo murió.
Una criatura aterradora fue descubierta en una playa de Gran Bretaña y causó impacto en todo el planeta. El hallazgo se concretó en la playa de Cefn Sidan, en la ciudad de Pembrey (Gales), y fue realizado por un turista que inmediatamente alertó a otras personas y a las autoridades.
De acuerdo a las primeras informaciones que se conocieron, se trataría de un especimen marino de gran tamaño cuyo cuerpo fue arrastrado por las olas del mar hasta la costa.
Concretamente, se cree que se dio con una caja torácica con carne parcialmente descompuesta y creen que el animal habría fallecido a causa de la contaminación del agua.
Los especialistas trabajan en el lugar para identificar de qué especie se trata y determinar cómo se originó su muerte.