EE.UU. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes que derribará cualquier avión militar de Venezuela que represente una amenaza para sus fuerzas en el Caribe. La declaración ocurrió después de que aviones F-16 venezolanos sobrevolaron brevemente un buque estadounidense dedicado a operaciones antidrogas en la región, lo que motivó una advertencia del Pentágono y el despliegue inmediato de una decena de cazas F-35 a Puerto Rico, según fuentes cercanas al asunto.

Durante una conferencia de prensa en el Salón Oval de la Casa Blanca, Trump se refirió a la posibilidad de nuevos sobrevuelos cerca de buques estadounidenses: “Se meterán en problemas. Se lo haremos saber. Nos enteramos de lo que pasó, pero en realidad no terminó así, no como lo describieron”. El mandatario agregó que, si los aviones venezolanos vuelan en una posición peligrosa, la decisión de actuar recae en el mando militar: “Diría que usted... usted o sus capitanes pueden tomar la decisión sobre lo que quieren hacer”, dijo al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU.

Consultado sobre la distancia a la que se aproximaron los aviones venezolanos, el presidente respondió que no desea compartir esa información, pero lanzó una advertencia categórica: “Si nos ponen en una posición peligrosa, serán derribados”.

Las autoridades estadounidenses han enmarcado este incidente en el contexto de una operación antidrogas que, en las últimas semanas, ha conllevado el despliegue de uno de los contingentes navales más grandes de las últimas décadas en el mar Caribe, cerca de la costa de Venezuela. La administración de Trump sostiene que dicha operación responde al aumento del tráfico de drogas desde territorio venezolano hacia Norteamérica. “Miles de millones de dólares en drogas están entrando a nuestro país desde Venezuela, las prisiones de Venezuela se abrieron para nuestro país, sus peores prisioneros están viviendo felizmente en Estados Unidos, sacamos a muchos de ellos”, puntualizó Trump.

