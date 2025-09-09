Murió de un infarto en el velorio de su hijo y aseguran que «no soportó el dolor»

Un hombre de 61 años perdió la vida a causa de un infarto durante el velatorio de su hijo, en un impactante hecho ocurrido en la localidad de Middlesbrough, Inglaterra. La víctima fue identificada como Norman White, de 61 años, quien participaba de la despedida de David Beilicki, de 41 años, realizada en el crematorio de Teesside.

Mientras el ataúd de David era ingresado a la capilla de Saint Bede, el hombre se desvaneció a causa de un paro cardiorrespiratorio.

Si bien fue trasladado de urgencia en ambulancia, tiempo después se confirmó su muerte.

Su hija, Chantelle, aseguró a la prensa: «Cuando nos sentamos, miré a mi alrededor y dije ‘¿dónde está mi padre?’. Fue ahí que me dijeron que se había descompensado. Yo creo que murió por haber tenido el corazón roto. Ver a toda la familia junta en esa situación debe haber sido demasiado».