2026: Cómo se recibió en el mundo la llegada del Año Nuevo

El mundo ha comenzado a girar bajo el calendario de 2026. Como es tradición, el relevo horario inició en el corazón del Océano Pacífico, extendiéndose como una ola de luz y celebraciones a través de los continentes.

La carrera por el 2026 comenzó en la Isla de Kiritimati (Kiribati), el primer lugar habitado en cambiar de fecha. Poco después, Samoa y Tonga se unieron a los brindis antes de que los reflectores se trasladaran a las grandes metrópolis de Oceanía.

Nueva Zelanda fue la primera gran nación en festejar. En Auckland, miles de personas se congregaron en el paseo marítimo para presenciar el estallido de 3,500 fuegos artificiales lanzados desde la Sky Tower. A pesar de algunos pronósticos de lluvia que obligaron a cancelar eventos menores en el norte del país, el show principal iluminó el cielo neozelandés con una precisión milimétrica, sincronizado con música local.

Sidney ofreció un despliegue sin precedentes. Este año, la celebración tuvo un matiz de solemnidad: antes del show principal, se guardó un minuto de silencio y se proyectó una menorá en el Puente de la Bahía en memoria de las víctimas del reciente atentado en Bondi Beach. Se utilizaron más de 9 toneladas de pirotecnia. Un fuerte operativo de seguridad garantizó que la multitud disfrutara de la icónica cascada de fuego desde el Harbour Bridge, reafirmando el espíritu festivo de la ciudad.

El gigante asiático y sus centros financieros recibieron el año con propuestas contrastantes que reflejan el pulso actual de la región.

En un giro inesperado, la ciudad de Hong Kong no contó con sus tradicionales fuegos artificiales en el Puerto Victoria debido al luto por el trágico incendio ocurrido en noviembre. En su lugar, el distrito de Central se llenó de música con un concierto encabezado por la banda Air Supply y un espectáculo de luces de tres minutos donde ocho rascacielos funcionaron como relojes gigantes de cuenta regresiva. La Gran Muralla fue el escenario de una ceremonia de tambores tradicionales, fusionando la historia milenaria de China con la esperanza del nuevo ciclo en Beijing.

A medida que la medianoche avanzó hacia el oeste, las capitales europeas mostraron una tendencia hacia celebraciones más sostenibles y tranquilas. En la capital griega, el cielo sobre la Acrópolis se iluminó, pero con un cambio notable. Siguiendo la tendencia de otras ciudades europeas, Atenas optó por pirotecnia de bajo impacto sonoro y drones. Esta medida busca proteger a las mascotas y personas con sensibilidad auditiva, transformando el estruendo tradicional en un ballet visual de luces LED que redibujaron figuras mitológicas sobre el templo de Atenea.