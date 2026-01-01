Tragedia en Suiza: decenas de personas murieron en un incendio

Suiza. El arranque del Año Nuevo en Crans-Montana se vio marcado por una tragedia en el bar Le Constellation, donde un incendio en la madrugada de este 1 de enero dejó varios muertos y numerosos heridos, informaron las autoridades sin precisar cifras aún.

Todos los indicios recogidos han permitido a las autoridades excluir la hipótesis de un atentado, ya que se ha determinado que la explosión que se escuchó alrededor de la 01:30 de esta madrugada (hora local) fue causada por el incendio.

La Policía confirmó que el fuego se declaró en este concurrido establecimiento, ubicado en una de las estaciones de esquí más valoradas de Europa. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, considerado un epicentro de la fiesta suiza para turistas y residentes, y desplegaron un amplio operativo para atender a las víctimas.

Se desconoce el número exacto de afectados. El comunicado oficial de la Policía señaló que “varias personas perdieron la vida y otras resultaron heridas”, sin ofrecer un balance definitivo.

Diferentes medios locales publicaron cifras estimadas: de acuerdo con el diario suizo Blick, un médico presente planteó que el número de muertos “podría estar en docenas”, mientras que Le Nouvelliste citó fuentes que hablan de “alrededor de 40 muertos y 100 heridos”. Estas cifras, sin embargo, no han sido confirmadas y las autoridades continúan verificando la magnitud real del desastre.

Las circunstancias detrás del incendio permanecen sin aclararse por completo. El comunicado de la Policía cantonal de Valais describe que el fuego tiene un “origen indeterminado” y la investigación sigue en curso.