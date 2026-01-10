Delcy Rodríguez se comprometió a lograr el retorno de Maduro y su esposa

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó hoy que durante su gestión planea “rescatar” a Nicolás Maduro, quien fue arrestado la semana pasada por fuerzas estadounidenses, junto a su esposa Cilia Flores.

"Hace un año juramos con el presidente Maduro (cuando comenzó su tercer mandato), y hoy, un año más tarde, estamos jurando por su libertad", puntualizó Rodríguez.

Además, precisó que la unidad nacional en torno a lo que denominó el "rescate" de Maduro, será fundamental: "Lo vamos a rescatar, claro que sí. Con la unidad de nuestro pueblo lo vamos a rescatar", reiteró, según supo la agencia Noticias Argentinas.

En ese sentido, la mandataria indicó que "Aquí no hay niveles de incertidumbre, aquí manda el pueblo venezolano. Y hay un gobierno, el del presidente Maduro (...) ¡Sigamos marchando juntos, sigamos marchando unidos, garantizando la felicidad, garantizando la vida, garantizando el futuro, garantizando la paz!", exclamó durante una actividad comunitaria en el estado de Miranda.

Asimismo, remaercó que el pueblo venezolano puede contar con su compromiso y lealtad: "no vamos a descansar ni un minuto hasta tener de vuelta al presidente, a la primera combatiente (primera dama), no vamos a descansar, lo juramos", enfatizó.

El pasado 3 de enero, fuerzas militares estadounidenses ingresaron a territorio venezolano y bombardearon Caracas y otras tres ciudades del centro del país. El ataque militar condujo a la captura ilegal del presidente Maduro y de su esposa, quienes ahora comparecen ante tribunales estadounidenses en Nueva York.