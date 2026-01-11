Murió en un accidente aéreo un reconocido cantante colombiano

Colombia. Hay consternación en Colombia por la trágica muerte del cantante Yeison Jiménez, quien es una de las víctimas del accidente de una avioneta en Boyacá, registrado este sábado entre los municipios de Paipa y Duitama.

"Se ha confirmado el siniestro de una aeronave con matrícula N325FA en el sector comprendido entre Paipa y Duitama. La aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín", indicó la Aerocivil.

El cantante de música popular iba a presentarse esta noche en el municipio de Marinilla.

Yeison Jiménez se destacó como uno de los máximos exponentes de la música popular colombiana y un símbolo de superación personal dentro de la industria musical. Su historia no solo se canta, también se vive, pues su trayectoria estuvo marcada por la pobreza, el trabajo desde la infancia y una lucha constante por abrirse paso en un género competitivo y exigente.

Desde temprana edad mostró interés por la música popular, influenciado por los sonidos del despecho y la música carrilera que escuchaba en su entorno. Sin embargo, el camino no fue fácil. Durante años tocó puertas sin éxito, fue rechazado por casas disqueras y enfrentó críticas por no encajar en los estándares del momento. Lejos de rendirse, decidió producir su música de manera independiente, apostándole a un estilo auténtico y sin adornos.