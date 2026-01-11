Murió un argentino en un tiroteo en México

México. El homicidio de Jonatan Emanuel Minucci, un turista argentino de 37 años, ocurrió en el cenote Vesica de Tulum, Quintana Roo, previo a un festival de música electrónica que posteriormente también dejaría un muerto.

El ataque ocurrió la tarde del pasado viernes 9 de enero y fue confirmado por el Hospital General IMSS-Bienestar de Playa del Carmen el sábado 10.

Esta es la segunda ejecución vinculada a eventos turísticos ocurrida en menos de 48 horas en la zona. Según informaron medios locales y agencias internacionales, Minucci recibió impactos de bala tanto en el cuello como en el rostro, brazos y tórax, lesiones que impidieron a los médicos salvarle la vida.

Un video grabado desde un vehículo muestra el momento exacto en que varios hombres armados corren a través de una carretera de Tulum, Quintana Roo, generando pánico y deteniendo el tráfico.

Según múltiples fuentes locales, los disparos interrumpieron abruptamente el ambiente festivo en el cenote, uno de los enclaves más promocionados de Tulum.

Testigos reportaron al menos ocho detonaciones de un arma calibre 9 milímetros, la cuales fueron efectuadas por agresores que arribaron en motocicleta y abrieron fuego contra un grupo de tres personas.

En el mismo ataque resultaron heridos Deyran de Jesús “N”, de 30 años y originario de Veracruz, y Saul “N”, de 34 años, empleado federal de conciliación y arbitraje y residente de la Ciudad de México. Ambos permanecen bajo observación médica.

La reiteración de ataques armados en fiestas y sitios turísticos de alto perfil ha deteriorado la imagen de Tulum como destino seguro del Caribe Mexicano.

El consulado de Argentina ya fue notificado sobre el caso de Minucci para iniciar los trámites de repatriación y asistencia a los familiares.