Nicolás Maduro envió su primer mensaje desde la cárcel: "Somos unos luchadores"

El presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, envió un mensaje desde la cárcel en Nueva York, el primero desde que fue capturado hace una semana en una operación militar del Ejército estadounidense. La información fue dada a conocer por su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, a partir de unos datos transmitidos por los abogados que mantienen contacto con el dirigente chavista.

Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, compartió el mensaje durante un encuentro partidario. “Los abogados nos han dicho que está fuerte. Nos pidió que no estemos tristes y dijo: ‘Nosotros estamos bien, somos luchadores’”, relató el legislador.

El hijo del exmandatario aseguró también que su padre se encuentra “bien” pese a estar detenido y enfrentar un juicio por narcoterrorismo, entre otras acusaciones. “Es un hombre al que no pudieron vencer por ninguna vía y tuvieron que usar una fuerza desproporcionada, pero no lo vencieron", afirmó.

Las declaraciones de “Nicolasito” tuvieron lugar durante un acto del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en el que también se refirió al futuro político del país. “Vamos a conservar el poder y la revolución”, expresó, al tiempo que evocó a Hugo Chávez y enfatizó que “la unidad del chavismo está en la unidad”. El diputado llamó a los simpatizantes del oficialismo a confiar en Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, quienes ganaron protagonismo político tras la detención de su padre.

El mensaje se conoció una semana después de la intervención militar de Estados Unidos en Caracas, durante la que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos y trasladados a territorio estadounidense. Desde su detención, el Poder Ejecutivo quedó a cargo de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

En ese contexto, este sábado se registraron marchas de sectores afines al chavismo en distintas ciudades del país para exigir la liberación de Maduro y Flores. Las manifestaciones se realizaron en Caracas, Trujillo, Nueva Esparta, Miranda y otras localidades del país caribeño.

Durante uno de esos actos, Delcy Rodríguez afirmó que en Venezuela “hay un gobierno, el del presidente Nicolás Maduro”, y sostuvo que asumió la conducción del Ejecutivo mientras dure lo que calificó como su “secuestro”. Además, reiteró la condena a la intervención militar del pasado 3 de enero.

Después el operativo que culminó con la detención de Maduro y su esposa, el presidente estadounidense Donald Trump confió que Washington “regirá los destinos de Venezuela” y reclamó acceso a los recursos petroleros del país, asegurando que serían utilizados en beneficio de ambas naciones. No sólo eso: Caracas y la Casa Blanca informaron que evalúan el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, interrumpidas desde 2019, así como la reapertura de las sedes diplomáticas.