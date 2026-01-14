Tragedia en Tailandia: una grúa cayó sobre un tren en marcha y dejó al menos 25 muertos

Un trágico accidente ocurrió este miércoles en el noreste de Tailandia: al menos 25 personas murieron y otras 64 resultaron heridas cuando una grúa de construcción cayó sobre un tren de pasajeros en movimiento. Según informaron las autoridades locales, el incidente provocó un incendio que fue controlado posteriormente por los equipos de rescate.

El hecho ocurrió en Nakhon Ratchasima, donde la grúa, utilizada en la construcción de un ferrocarril elevado de alta velocidad, se desplomó sobre el tren que cubría la ruta entre Bangkok y la provincia de Ubon Ratchathani. El impacto provocó que varios vagones volcaran y se iniciara un incendio, que fue contenido por los bomberos tras varias horas de trabajo.

Decenas de personas quedaron atrapadas dentro de los vagones, lo que obligó a los rescatistas a utilizar herramientas especiales para liberar a los sobrevivientes. El Departamento de Relaciones Públicas de Nakhon Ratchasima comunicó que el tren descarriló y se incendió tras el impacto. Inicialmente se reportaron 12 fallecidos, pero el balance oficial subió a 25 víctimas mortales con el paso de las horas.

Según una publicación del departamento en la red social Facebook, el incendio fue controlado y los equipos de rescate continúan buscando a personas atrapadas dentro de los vagones.

El ministro de Transporte, Piphat Ratchakitprakan, confirmó que 195 personas viajaban a bordo del tren y anunció la apertura de una investigación para esclarecer las causas del accidente. Equipos de rescate trabajaron durante horas para extraer pasajeros de los vagones volcados tras el accidente ferroviario.

El accidente ocurrió en un sitio de construcción que integra un proyecto de 5.400 millones de dólares respaldado por China, orientado a desarrollar una red ferroviaria de alta velocidad en Tailandia. El objetivo del proyecto es conectar Bangkok con Kunming, en China, a través de Laos, para 2028, como parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta impulsada por Beijing.

Las autoridades continúan evaluando el estado de los heridos y han solicitado a los hospitales información sobre el número de personas en estado crítico. El Ministro de Transporte, Piphat Ratchakitprakan, ordenó una investigación para determinar las causas del accidente.