Delcy Rodríguez: “Si algún día voy a Washington lo haré de pie, no arrastrada”

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este jueves que si algún día va a Estados Unidos mientras ostenta el cargo, lo hará “de pie” y no arrastrándose.

“Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada; lo haré con la bandera tricolor”, dijo Rodríguez al dar el informe de gestión del Gobierno de Venezuela en nombre de Nicolás Maduro, capturado por fuerzas militares de Estados Unidos en Caracas el pasado 3 de enero.

“Será de pie, nunca arrastrándome”, enfatizó la mandataria, quien instó a que se tiene que dar “la batalla diplomática”, reportó la cadena CNN.

Rodríguez también señaló que “se forja una nueva política” en el país luego de la “agresión inédita” de Estados Unidos.

“Se forja una nueva política en Venezuela (…) luego de una agresión armada proveniente de una potencia nuclear, como nunca había conocido nuestra historia, es una agresión inédita, aunque nuestras contradicciones no son inéditas”, dijo Rodríguez, sin mencionar explícitamente a Estados Unidos.

También aseguró, según supo la agencia Noticias Argentinas, que el ataque militar de Estados Unidos dejó una “mancha” en las relaciones entre ambos países, la cual van a resolver “diplomáticamente”.

“Hay una mancha en nuestras relaciones. cuando cruzaron una línea roja, atacaron, agredieron, mataron, invadieron y secuestraron al presidente (Nicolás) Maduro y a la primera dama (Cilia Flores). Y esa mancha dijimos que la vamos a resolver diplomáticamente”, dijo Rodríguez en su discurso al presentar el informe de gestión del Gobierno venezolano en nombre del presidente derrocado.

La mandataria encargada agregó que saben que en Estados Unidos “son poderosos”, pero que no tienen miedo de encarar la situación a través del “diálogo político” y así resolver las diferencias entre ambos países “de una vez y para siempre”.__IP__

"Sabemos que son muy poderosos. Sabemos que son una potencia nuclear letal. Hemos visto su expediente en la historia de la humanidad. Y no tenemos miedo a encarar diplomáticamente y a través del diálogo político para resolver de una vez y para siempre esta contradicción histórica".