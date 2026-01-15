Piden que resuelvan el pedido de extradición de Nicolás Maduro a la Argentina

La Cámara Federal porteña ordenó este jueves al juez Sebastián Ramos que resuelva el pedido de extradición del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro a la Argentina, en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad basada en el principio de jurisdicción universal.

El tribunal de alzada consideró que el magistrado se encuentra en condiciones de pronunciarse sobre el planteo presentado por la querella, patrocinada por el abogado Tomás Farini Duggan, y acompañado por el fiscal federal Carlos Stornelli, luego de que se despejara la controversia sobre la competencia de la Justicia argentina, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.

En su fallo, los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi señalaron que ya no subsisten los obstáculos procesales que, según el propio juez, impedían avanzar, y afirmaron que corresponde dar una “respuesta sustancial” al pedido de inicio del trámite de extradición activa de Maduro.

De qué se lo acusa

La querella sostiene que las pruebas reunidas en los últimos años permitieron acreditar desapariciones forzadas, torturas, violaciones y ejecuciones ordenadas por el régimen venezolano. El fiscal Stornelli recordó que sobre Maduro, detenido actualmente en Estados Unidos, pesa una citación a declaración indagatoria con orden de detención vigente, dispuesta por directiva de la Cámara Federal.

Maduro, junto con Diosdado Cabello y otras 15 personas cuentan con pedido de captura internacional desde 2024, en el marco de una investigación por ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil venezolana desde al menos 2014.

No obstante, la Cámara aclaró que la competencia argentina para intervenir en el expediente podría revisarse en el futuro si se comprobara la existencia de procesos en curso ante la Corte Penal Internacional, para evitar una doble persecución penal.