Ucrania decreta el estado de emergencia energética por el impacto de los ataques rusos

Ucrania impuso el estado de emergencia en su sector energético debido al impacto de los ataques rusos contra las instalaciones de energía, informó este viernes el ministro de Energía y primer viceprimer ministro, Denys Shmyhal.

"Nuestra tarea es trabajar de forma coordinada y eficaz para estabilizar la situación del sistema energético lo antes posible, en particular en la ciudad de Kiev", escribió Shmyhal en la red social Telegram.

A partir de esta medida, los residentes podrán acceder, durante la noche, a los refugios de calefacción de emergencia, pese al toque de queda, explicó Shmyhal.

El gobierno ucraniano dio instrucciones a las agencias pertinentes para que agilicen los procedimientos de conexión de los equipos de energía de reserva a la red eléctrica y redistribuyan dichos equipos entre las regiones en función de las necesidades críticas.

Asimismo, se ordenó a las empresas estatales, entre ellas Ferrocarriles Ucranianos y el operador de gas Naftogaz, que aumenten las importaciones de electricidad hasta al menos el 50 % de su consumo total.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, indicó esta semana que la situación energética es más difícil en Kiev, Odesa y la región central de Dnipropetrovsk.