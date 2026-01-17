El Gobierno de Venezuela liberó otros siete presos políticos de origen extranjero

En las últimas horas, el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió en Caracas con la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Casi simultáneamente, el gobierno venezolano liberaba otros siete presos políticos de origen extranjero.

Se trata de tres alemanes, tres holandeses y un panameño, según informó este viernes la ONG Foro Penal, que calcula en más de 800 las personas que continúan en prisiones venezolanas por razones políticas.

Las personas ahora excarceladas fueron detenidas en distintos momentos del último año y medio bajo acusaciones que organismos de derechos humanos calificaron como arbitrarias, vinculadas a actividades políticas de carácter opositor al gobierno del secuestrado Nicolás Maduro.

Quiénes son los extranjeros liberados en Venezuela

Entre los alemanes excarcelados aparecen Oleg Ziesmann, detenido el 7 de enero del año pasado, apenas tres días antes de la asunción de Nicolás Maduro tras la cuestionada reelección de 2024. También aparecen Gunter Sandau, arrestado el 7 de noviembre de 2024, y Pascal Dominik Burton, detenido el 4 de julio de 2025.

La ONG Foro Penal también confirmó la liberación de tres ciudadanos holandeses: Willem Frederik De Roodes, Angelique Brigitte Corneille y Justin Van Der Randen, quienes se encontraban camino a sus hogares.

De acuerdo con los datos difundidos, De Roodes y Corneille habían sido detenidos el 18 de junio del año pasado, mientras que Van Der Randen estaba privado de su libertad desde el 25 de diciembre de 2024.

Por último, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció la liberación del ciudadano panameño Javier Olmedo Núñez, quien permanecía detenido en Venezuela desde junio de 2025, acusado de presunto espionaje.

Quiénes son los argentinos que permanecen detenidos en Venezuela

En tanto, el gobierno argentino continúa con las gestiones para la liberación de al menos cuatro argentinos que aún permanecen en cárceles venezolanas: el gendarme Nahuel Gallo, Germán Giuliani, Roberto Baldo y Gustavo Gabriel Rivara.

Como se sabe, recientemente se confirmó la liberación de Yacoov Harari, ciudadano argentino-israelí de 72 años, quien permaneció más de un año detenido en el centro de detención caraqueño El Rodeo I.