Tragedia ferroviaria en España: al menos siete muertos tras un choque de trenes

Una jornada de luto sacude al sur de España tras uno de los accidentes ferroviarios más graves de los últimos años. En cercanías de la ciudad de Córdoba, el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad derivó en una colisión masiva que, según el primer balance oficial de la Guardia Civil, provocó la muerte de al menos siete personas.

De acuerdo a información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, la cifra de víctimas fatales podría incrementarse en las próximas horas, ya que los equipos de emergencia continúan trabajando para acceder a sectores de las formaciones donde aún habría pasajeros atrapados.

Cómo se produjo el accidente

El siniestro se desencadenó cuando un tren de la operadora privada Iryo, que cubría el trayecto Málaga–Madrid, se salió de los rieles por causas que todavía son materia de investigación. Tras el descarrilamiento, la formación invadió la vía contigua justo en el momento en que circulaba un tren Alvia —diseñado para alternar entre líneas de alta velocidad y vías convencionales— que realizaba el recorrido Madrid–Huelva.

El violento impacto provocó que el tren Alvia también descarrilara, dejando varios vagones volcados y severos daños en las estructuras metálicas. Según informó el portal Andalucía Información, entre las víctimas fatales se encuentran al menos dos pasajeros que viajaban en el tren de Iryo y tres que se trasladaban en la formación Alvia.

Intenso operativo de rescate y suspensión del servicio

El operativo de emergencia desplegado en la zona es de máxima magnitud. Dotaciones de bomberos, fuerzas policiales y numerosas ambulancias trabajan en el lugar para rescatar a los heridos y trasladarlos a centros de salud cercanos.

Desde la cuenta oficial de Adif, el administrador de la infraestructura ferroviaria, confirmaron que se activaron recursos de máxima prioridad para acelerar las tareas de salvamento y garantizar la seguridad en el área afectada.

Como consecuencia directa del choque y de la presencia de escombros sobre las vías, el servicio de alta velocidad entre Madrid y toda la región de Andalucía permanece suspendido por tiempo indeterminado. Las autoridades ferroviarias recomendaron a los pasajeros buscar medios de transporte alternativos.

En paralelo, peritos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios comenzaron a recolectar pruebas para determinar si el descarrilamiento inicial fue provocado por una falla técnica, un error humano o problemas en la infraestructura.