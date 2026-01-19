Incendios en Chile ya dejan al menos 19 muertos y más de 50.000 evacuados

Chile. Ayer por la tarde el presidente Gabriel Boric actualizó el reporte de muertos por los devastadores incendios forestales que arrasan el sur de Chile. El jefe de Estado indicó que hasta el momento se registran al menos 19 víctimas fatales, al tiempo que decretó “toque de queda” nocturno en las localidades más afectadas.

Más temprano, el Gobierno también había informado que más de 50.000 personas fueron evacuadas por el avance de las llamas.

En medio del verano austral, con altas temperaturas y fuertes vientos, los bomberos continúan combatiendo 14 focos de incendios en las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

“Estamos enfrentando un cuadro complejo”, dijo el ministro del Interior, Alvaro Elizalde.

Horas antes el presidente chileno Gabriel Boric había declarado el estado de emergencia en esas regiones del sur. “Ante los graves incendios en curso, he decidido declarar el estado de desastre natural para las regiones de Nuble y Biobio (...) Todos los recursos están disponibles”, señaló el jefe de Estado.

Asimismo, el Presidente electo, José Antonio Kast, se pronunció sobre el desastre natural y pidió apoyar a las autoridades en la lucha contra las llamas. “Frente a los devastadores incendios en Ñuble y Bio Bio, hoy el foco debe ser combatir los incendios, ir en auxilio de las personas afectadas y apoyar a las autoridades para enfrentar esta emergencia. No hay espacio para la política en este momento crítico de la emergencia”, aseveró en sus redes sociales.

Las imágenes emitidas por la televisión local mostraron las llamas en ambas ciudades, con coches calcinados en las calles.