El oro se disparó 65% en 2025

Mundo. En 2025, el oro se consolidó como uno de los activos más destacados a nivel global. El oro registró una suba del 65% durante el año, alcanzando de esa forma su mayor avance anual desde 1979. El metal finalizó el año con una cotización cercana a los máximos históricos anotados el 26 de diciembre, ubicándose en torno a los 4.549,92 dólares por onza troy.

La escalada de los metales preciosos no se limitó únicamente al oro. Tanto la plata como el platino y el paladio experimentaron avances notables, en un contexto de tensiones geopolíticas, volatilidad financiera y movimientos estratégicos por parte de los bancos centrales. Reuters informó que, a las 15:15 GMT del 31 de diciembre, el oro al contado cotizaba a 4.331,73 dólares por onza, con un retroceso del 0,3% respecto a la sesión anterior, luego de haber tocado un pico histórico días antes. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero operaban en 4.346,40 dólares por onza, lo que representaba una baja diaria del 0,9%.

La demanda de oro se vio impulsada por múltiples factores. Entre ellos, la adopción de una política monetaria más flexible por parte de la Reserva Federal estadounidense, con recortes de tasas de interés y expectativas de nuevas medidas de estímulo. Además, la depreciación del dólar frente a otras monedas globales contribuyó a que los inversores buscaran alternativas para resguardar valor. Según el análisis de Nicolás López, director de Análisis de Renta Variable de Singular Bank, “los bancos centrales están diversificando sus reservas desde el dólar hacia otro tipo de activos y han estado comprando metales preciosos”. López subrayó que “el dólar se ha estado depreciando, sobre todo por las políticas de Trump”, lo que favoreció la preferencia por activos reales que no se deprecian.

EFE detalló que el oro acumuló tres años consecutivos de subas significativas. En 2023, el metal avanzó 13,10%; en 2024, 27,22%, y en 2025, el salto alcanzó el 65%. El año cerró con un flujo récord de inversiones hacia los ETFs (fondos cotizados) de oro, con casi 400 toneladas añadidas solo en el primer semestre, según datos del Consejo Mundial del Oro.