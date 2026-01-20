El descargo de la esposa de Julio Iglesias después de que lo acusaran de abuso

Dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias en sus residencias del Caribe denunciaron haber sido víctimas de agresiones sexuales, abusos y humillaciones por parte del artista español.

Tras la escalada de la polémica, Miranda Rijnsburger, esposa del cantante, habló por primera vez.

“A tu lado siempre”, escribió la modelo neerlandesa antes de que el artista desactivara los comentarios de la publicación que hizo en su cuenta de Instagram. En tanto, él respondió con un like al mensaje de apoyo de su mujer.

Con esta demostración de fidelidad absoluta, la mujer expuso con claridad su posición ante las denuncias por vejaciones, acoso y agresión que recaen sobre su esposo y hace visible su respaldo incondicional.

Julio y Miranda, quienes se conocieron en 1991 y mantienen una relación sólida y plena desde hace 35 años, y tienen cinco hijos en común: Miguel (28), Rodrigo (26), las gemelas Victoria y Cristina (24) y Guillermo (18). Por su parte, el artista también es padre de Chábeli, Julio y Enrique Iglesias, nacidos de su vínculo con Isabel Preysler.

Qué dijo Julio Iglesias tras las denuncias de sus exempleadas por abuso sexual

En medio de la repercusión que generaron las denuncias por abuso sexual realizadas por dos exempleadas, Julio Iglesias decidió romper el silencio a través de un comunicado público y negó las acusaciones. Además, expresó el impacto personal que le provocó la situación.

“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa”, comenzó el mensaje que el cantante difundió en las últimas horas. En ese mismo texto, fue categórico al rechazar cualquier tipo de conducta indebida: “Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”.

Iglesias calificó las denuncias como “absolutamente falsas” y sostuvo que le generan “una gran tristeza”.

Por otra parte, aseguró atravesar uno de los momentos más duros de su vida: “Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”.

El intérprete de “Me olvidé de vivir” agradeció el respaldo recibido en medio del escándalo. “No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”, concluyó.