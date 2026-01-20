Hallaron la mítica Basílica de Vitruvio, que inspiró a Leonardo Da Vinci

Italia. Los restos de la Basílica de Vitruvio, cuya ubicación fue un misterio durante 2.000 años, fueron encontrados en la ciudad de Fano, en la región de Las Marcas, Italia.

Las autoridades italianas confirmaron ayer el hallazgo que representa un hito histórico para la arqueología y la arquitectura, al tratarse del único edificio que el arquitecto romano Marco Vitruvio Polión atribuyó a sí mismo.

Vitruvio Polión fue la figura que inspiró el célebre boceto Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, una de los artistas más emblemáticos del Renacimiento.

El talento de Da Vinci trasciende sus obras más famosas, como la Mona Lisa y La Última Cena, e incluye aportes en disciplinas como la anatomía, la ingeniería, la arquitectura y la óptica.

El anuncio fue celebrado de inmediato por las autoridades italianas, que destacaron su relevancia para el legado cultural occidental: “Llevábamos más de dos mil años esperando este descubrimiento. Hemos encontrado la Basílica de Vitruvio”, afirmó el alcalde de Fano, Luca Serfilippi al presentar el avance en una conferencia con el ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli.

El responsable del área de Cultura subrayó que este descubrimiento marca un punto de inflexión en la historia, calificando la investigación de “equivalente al ‘Tutankamón del siglo XXI’”, según reportó la agencia ANSA.

¿Quién fue Vitruvio?

Vitruvio, arquitecto, escritor e ingeniero del siglo I a.C., nacido en la antigua Fanum Fortunae (hoy Fano), dejó constancia de la construcción en su tratado “De architectura" (Sobre arquitectura) , el único manual de arquitectura de la Antigüedad que aún se conserva, señaló RaiNews.

El propio tratado menciona la basílica como la única obra cuya autoría se adjudica expresamente Vitruvio, lo que mantenía un vivo debate en la comunidad científica sobre su existencia real hasta este hallazgo.

El descubrimiento tiene antecedentes de al menos tres años. Durante trabajos en el centro histórico de Fano, se hallaron restos de un edificio cuyos muros conservan hasta dos metros de altura y un grosor de 1,5 metros, con suelos revestidos de mármol verde.

El vínculo entre Vitruvio y Leonardo da Vinci se refuerza a raíz del hallazgo. El icónico Hombre de Vitruvio se basa en las proporciones humanas detalladas por Vitruvio en “De architectura”, cuya influencia en el arte y la arquitectura del Renacimiento es reconocida internacionalmente.

Da Vinci utilizó las medidas y principios armónicos de Vitruvio como referencia, consolidando la basílica como fuente de inspiración universal para la cultura occidental.