Murió Valentino Garavani, maestro de la alta costura italiana

Italia. La noticia de la muerte de Valentino Garavani sacudió este lunes al mundo de la moda italiana. El diseñador falleció en su residencia de Roma, acompañado de sus seres queridos. Tenía 93 años.

En homenaje al aclamado diseñador, su cuerpo será velado en PM23 en Piazza Mignanelli 23 los días miércoles y jueves, en horario de 11 a 18h. El funeral se celebrará el viernes en la Basílica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, ubicada en Piazza della Repubblica 8, a las 11h.

El impacto de la muerte de Garavani resultó inmediato. Aunque se retiró formalmente del sector en 2008, entregando el control de su firma -hoy un emporio global- a Alessandro Michele, el legado del diseñador siguió definiendo el rostro actual de la moda italiana. Después de su magistral desfile de alta costura en la edición de 1962 de Pitti Immagine, “Roma y toda Italia quedaron definitivamente en el mapa internacional de la moda”, como han recordado cronistas del sector en artículos de archivo de las décadas de 1980 y 1990.

El origen del ímpetu italiano en la alta costura se remonta a nombres como Emilio Schubert, Vincenzo Ferdinandi, Jole Veneziani y las hermanas Fontana, junto a casas como Giovannelli-Sciarra y la de Simonetta Colonna. Sin embargo, la irrupción de Valentino “rompió la barrera que separaba la moda francesa de la italiana y europea”, una transformación cuyas consecuencias se extendieron hasta los años posteriores con la irrupción del prêt-à-porter y los nuevos capítulos de la alta costura firmados por Gianni Versace y Armani.

Desde la perspectiva de la industria, Garavani representó “el último exponente de una gran tradición de couturiers italianos que, desde los años setenta, fue cediendo terreno ante los maestros del prêt-à-porter”. Su capacidad para habitar dos universos, “la alta costura por un lado y el ready-to-wear por otro”, lo convirtió en una figura “hierática y a la vez hiperpopular en la conciencia colectiva de los italianos”, según análisis recogidos en la prensa especializada.

El estilo de vida de Valentino fue inseparable de su imagen profesional. Cronistas del ámbito recordaron escenas que contribuyeron a cimentar su leyenda: “fotografías junto a Jacqueline Onassis en Capri, castillos en Francia y palacios en Roma, trescientos trajes hechos a medida por Caraceni, paseos en Mercedes por las calles de la capital en los momentos más tensos de los años de plomo, valses con Liz Taylor, su yate T. M. Blue One visitado por André Leon Talley, los célebres carlinos, y el cumpleaños celebrado en Nueva York con Aretha Franklin, Plácido Domingo y Bette Midler”.

Sin embargo, su reserva personal nunca se tradujo en silencio público. Voces del sector evocaron que “nunca temió expresar sus ideas o luchar por sus causas”: su vestido por la paz, creado el mismo año de la Guerra del Golfo, y su temprano compromiso con la lucha contra el SIDA, así como la fundación en Roma de una academia con su nombre dedicada a las artes, confirmaron la dimensión pública de su figura.