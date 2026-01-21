“Cuando a Norteamérica le va bien, le va bien al resto del mundo”, dijo Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que “cuando a Norteamérica le va bien, le va bien al resto del mundo”, a la vez que apuntó contra Europa en un discurso que brindó en el Foro Económico Mundial de Davos.

"Nos encontramos en un punto en el que nunca habíamos estado antes”, expresó en el discurso al que accedió la Agencia Noticias Argentinas y además dijo: “Veo que en Europa se pensó que la única manera de propiciar el crecimiento era a partir del gasto público, pero esto no es así”.

En tanto, el mandatario estadounidense criticó las políticas ambientales impulsadas durante el gobierno de Joe Biden, mientras que también dijo: “Muchos decían que a Estados Unidos le iba a ir mal, pero estoy demostrando que no tenían razón”.